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大陸官媒「金融時報」：宏觀政策還有空間與餘力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行主管的媒體《金融時報》信心喊話稱，應變全球不確定性，中國宏觀政策還有空間和餘力。（中新社）
大陸央行主管的媒體《金融時報》信心喊話稱，應變全球不確定性，中國宏觀政策還有空間和餘力。（中新社）

大陸央行主管媒體《金融時報》4月14日頭版刊文稱，應變全球不確定性，中國宏觀政策還有空間和餘力，根據情勢需求和外部影響動態調整。

文章稱，近期美國政府徵收所謂對等關稅，引發全球金融市場動盪，當前世界政經濟格局正在經歷深刻變化，不確定性影響加大，中國宏觀政策還有空間和餘力，將根據形勢需要和外部影響動態調整，加強逆周期調節。

文章稱，今年以來，財政赤字率提高，政府公債發行增多且進度加快，政府債務化解穩步推進，支持更加積極的財政政策不斷發力見效，貨幣政策近年連續多次降準降息，累積效應持續顯現，市場流動性保持充裕，社會融資成本處於歷史低位

文章稱，未來各項貨幣政策措施仍會繼續有效落實。

此外，人民銀行官網公布，今年首季人民幣貸款增加9.78兆元。3月底，人民幣貸款餘額265.41兆元，按年增長7.4%。

3月底，廣義貨幣（M2）餘額326.06兆元，按年增長7%。狹義貨幣（M1）餘額113.49兆元，按年增長1.6%。流通中貨幣（M0）餘額13.07兆元，按年增長11.5%。首季度淨投放現金人民幣2,498億元。

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