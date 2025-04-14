大陸今年第一季人民幣計出口增6.9% 進口降6%
大陸海關總署公布，今年第一季，大陸貨物貿易進出口人民幣10.3兆元，增長1.3%。其中，出口6.13兆元，增長6.9%；進口4.17兆元，下降6%。
海關總署表示，按月來看，從1月進出口下降2.2%，2月基本持平，3月增長6%，中國進出口按年增速逐月回升。在外部困難挑戰增多的情況下，中國外貿韌性不減，首季實現平穩開局。
首季，東協繼續穩居中國第一大交易夥伴地位，進出口達人民幣1.71兆元，增長7.1%，佔整體外貿的比重提升至16.6%。中國對歐盟進出口則為1.3兆元，按年增長1.4%。
2025年首季，中國大陸與共建「一帶一路」國家進出口人民幣5.26兆元，按年增長2.2%，規模再創歷史同期新高，佔整體外貿比重繼續提升至51.1%。
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