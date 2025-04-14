大陸今年第一季人民幣計出口增6.9% 進口降6%

美國總統川普月初宣布祭出「對等關稅」，半個多月後情況又峰迴路轉，雖然對75國暫緩90天，現在外界關注中國大陸與美國互相「battle」，何時塵埃落定仍在未定之天。這其中，最進退維谷的，就是到越南開廠的陸企老闆，不少經營者一臉懵，下一步要「雁行」到哪。隨著全球電子、傳產製造版圖恐將被迫重塑的背景，只能且戰且走，情況有多艱鉅、未來朝哪走，攤開這些在越南的陸資廠各項成本結構，或能從中管窺一二。...

2025-04-14 06:00