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陸第一季進出口 按人民幣計年增1.3%、進口減6%

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國新辦14日上午舉行第一季經濟數據例行新聞發布會，由海關總署副署長王令浚介紹2025年第一季大陸進出口情況。記者陳政錄／攝影
大陸國新辦14日上午舉行第一季經濟數據例行新聞發布會，由海關總署副署長王令浚介紹2025年第一季大陸進出口情況。記者陳政錄／攝影

面對關稅戰開打，大陸海關總署14日公布，今年第一季，按人民幣計，大陸貨物貿易進出口10.3兆元（人民幣，下同），其中，出口年增6.9%，進口年減6%。對於大陸對美反制，大陸海關總署稱，將嚴格依法實施各項對美管制措施，維護國家主權安全、發展地位。

大陸國新辦14日上午舉行第一季經濟數據例行新聞發布會，由海關總署副署長王令浚介紹2025年第一季大陸進出口情況。

據發布，大陸海關總署統計，今年第一季，大陸貨物貿易進出口10.3兆元人民幣，年增長1.3%。其中，出口6.13兆元，年增6.9%；進口4.17兆元，年減6%。

王令浚表示，數據主要有四個方面特點，一是進出口增速逐月回升。第一季，大陸進出口規模創歷史同期新高，連續8季超過10兆元。從每月走勢看，1月進出口下降2.2%，2月基本持平，3月增長 6%。二是民營企業進出口佔比提升；三是對共建「一帶一路」國家進出口增速高於整體；四是機電產品進出口增長較快。

王令浚說，今年第一季，大陸對共建「一帶一路」國家進出口5.26兆元，年增長2.2%，高出整體0.9個百分點，佔進出口總值的51.1%。其中，對東協進出口1.71兆元，增長7.1%。

他說，第一季，進出口機電產品5.29兆元，增長7.7%。其中，出口增長比較快的有，家用電器、筆記型電腦、電子元件等;進口增長比較快的有，自動數據處理設備零部件、船舶和海洋工程裝備等。

面對美中關稅戰，王令浚也表示，在外部困難挑戰增多的情況下，大陸各地各部門、廣大外貿經營主體積極應對，使大陸外貿呈現平穩開局，但指控近期美國濫施關稅，對中國大陸在內的各國造成負面影響，大陸第一時間堅決實施必要的管制措施，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。

王令浚強調，大陸將堅定不移推進高水平對外開放，與各國展開互利共贏的經貿合作。以及，大陸海關總署將堅決貫徹落實中共中央決策部署，嚴格依法實施各項對美管制措施，維護國家主權安全、發展地位。

去年全年，大陸貿易進出口總值人民幣43.85兆元，年增5%，其中，出口25.45兆元創下新高，年增7.1%；進口18.39兆元，年增2.3%。另，貿易順差7.06兆元。

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