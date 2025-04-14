陸學者：沒有美國 中國也過了5000年

中美貿易戰不斷升級，已經激發不少大陸民眾的民族主義情緒。大陸「全球化智庫」副主任高志凱日前接受英國獨立電視台channel 4專訪，當被問到中國將失去美國市場時回說，「我們不在乎！中國已經存在了5,000年，在絕大部分的時間裡，美國都不存在，我們也活得好好的」。高志凱這番話近日引發愈來愈多大陸網友轉發和叫好。

這段專訪的影片顯示，在被主持人問到，中國難道不擔心嗎，最終可能會在這場貿易戰中失去更多時，高志凱先是說，「我們一點也不擔心，中國完全準備好奉陪到底，因為世界足夠大，美國也不是世界市場的全部，所以如果美國把自己完全排除在中國市場之外，那就請自便吧！」

主持人緊接著又問，中國將失去美國市場，亦即中國出口的15%，高志凱隨即打斷稱，「我們不在乎！中國已經存在了5,000年，在絕大部分的時間裡，美國都不存在，我也活得好好的。」

高志凱還強調，「如果美國想霸凌中國，我們會拋棄美國，處理好所有的事情，下一個5,000年，我們依然會屹立著。」

高志凱這番話近日引起不少大陸網友叫好稱：「霸氣」「這幾句話擲地有聲，鏗鏘有力，真的是讓人內心一振！」「講得太好了！」「懟得好！一個五千年了，一個才200年，到底誰更牛？」「特別帶勁」。

但也有網友表示，「你還想閉門造車啊？？？」「誰沒誰不都在地球存在了那麼多年，說話要有邏輯」「他有問過對美貿易的公司及配套企業的員工及家屬嗎？」「就這還是智庫的？哈哈！」