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陸晶片業「稅」不著 停止報價

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

外界關注大陸進口晶片如何受到對等關稅的影響，21世紀經濟報導指出，多位業內人士稱，目前不少客戶在拉貨、備貨、囤貨。雖然現在沒有漲價，但是大家都在混亂中觀望，不少訂單停止報價。分析指出，當前的大陸方面認定辦法還是延續關稅大戰之前的認定原則。

在對等關稅計畫發布後，晶片會否有新關稅計畫為全球企業關注。美國總統川普12日稱，將在本周一公布有關半導體關稅的細節。一位白宮官員表示，川普將很快下令對半導體進口對國家安全的影響進行研究，一項名為「232條款」的研究。

中國半導體行業協會11日發布《關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知》指出，根據海關總署的相關規定，「集成電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片（晶圓投片）地認定為原產地。該協會建議，「集成電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。這代表，不論哪國晶片企業，只要流片的晶圓廠不在美國，基本不受關稅影響。

芯謀研究指出，當前認定辦法還是延續關稅大戰之前的認定原則。這是北京當局根據中國電子產品行銷全球的現實需要，做出靈活處理，同時現行規則還暗含著對美國半導體產業的反制，可能導致美國晶片製造和半導體設備向美國之外轉移。

比如，輝達、AMD、高通是美國的fabless廠商，但都會在台積電（2330）投片。這些晶片的原產地就可以認定為台灣，進口商採購時不用考慮關稅成本。

報導指出，大陸國內手機廠商的CPU供應商主要是高通和聯發科，存儲晶片供應商有三星、SK海力士，其晶圓流片廠主要在台灣和韓國。

半導體 美國 電路

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