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陸電商闢綠色通道 拓展內銷

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國加徵關稅讓大陸外貿企業面臨前所未有壓力，重點零售超商、電商平台紛紛開闢「外貿優品」綠色通道，搭建線上線下聯動平台，幫助企業穩住外貿基本盤、拓展內銷新空間。

綜合財聯社、央視新聞報導，部分電商平台推出策略因應關稅，比如京東稱未來一年內，將大規模採購不低於人民幣2,000億元出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場；盒馬公告，即日起面向外貿企業正式開放24小時綠色入駐通道；阿里、抖音電商、快手、唯品會、91家紡等十餘家電商平台推出訂單直採、外貿專區、流量支持、綠色通道、供採對接等八方面舉措。

拼多多近日推出「千億扶持」計劃，重投人民幣1,000億元扶持商家高質量發展，該計劃也將加大對跨境中小商家的補貼力度，針對性幫助跨境商家穩定生產，降本增效，應對「出海」風險。

多家零售超商大力布局內銷市場，比如大陸永輝超市、華潤萬家、聯華超市、武商集團等企業將為外貿企業開通「內銷」直通車，使外貿產品以最快速度上架。

綠色 超市 電商

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