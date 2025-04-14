陸官媒：聯合各國積極應戰 下一步可能反制服貿領域

中美關稅戰延燒，北京正積極拉攏團結各國對抗美國總統川普的對等關稅政策。大陸官媒央視旗下評論欄目「玉淵譚天」昨（13）日發文證實，中方正在和更多國家共同應對美國「濫施關稅」。文章強調，中方面對貿易戰的態度是「衝擊再大，也要站著應對」，也會成為越來越多國家的態度。

針對美掀起關稅戰，大陸外交部12日發布中英雙語影片，批美關稅是「煽盟友耳光、割世界韭菜」，又稱「有中國在，天塌不下來」。央視網刊出署名原野評論稱，一味綏靖只會讓霸凌者更有恃無恐，強調要放棄不切實際的幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益。

大陸商務部長王文濤上周進行了多場視訊會談，對象包含歐盟委員會、東協、20國集團（G20）、金磚國家、世界貿易組織等國際多邊平台的代表及輪值主席國的商務部門首長。文章稱，王文濤密集與各方溝通，都談了應對美國對等關稅。接下來，中方還會同更多國家一道，就應對美國對等關稅進行溝通，加強合作。

傳美國對大陸享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。

具大陸官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」曾引述消息稱，大陸官方至少準備「六大招」反制美國，包括：大幅加徵美國黃豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施；禁止美國電影進口；調查美企在大陸知識產權獲益情況。在這之中，大陸國家電影局已在10日晚間宣布，將適度減少美國影片進口數量。

根據大陸國務院新聞辦發布的「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，2023年美國對大陸服務出口額擴大到467.1億美元，較2001年成長7.3倍。同年，大陸仍是美國服務貿易順差最大來源國，占美國服務貿易順差總額的9.5%左右，大陸對美服務貿易逆差主要集中在旅行（含教育）、智慧財產權使用費及運輸服務三個領域。