消博會開幕 韓正喊話外資回流

第五屆中國國際消費品博覽會（消博會）昨日在海南舉行啟動儀式，大陸國家副主席韓正出席並宣布啟動。在美中關稅戰越演越烈、大陸的外商直接投資（FDI）大幅下滑之際，韓正不忘向外資喊話，強調中國大陸有十四億多人口，市場空間廣闊，消費升級動能強勁，歡迎各國企業到大陸投資興業。

第五屆消博會於四月十三日至十八日在海南舉辦。本屆消博會主題為「共享開放機遇，共創美好生活」，吸引來自七十一個國家和地區、超過四千一百個品牌參展，涵蓋數位消費、健康消費、綠色消費等新興消費領域，且數量均超過往屆。

韓正在與參展企業負責人互動交流時表示，上個月，大陸國家主席習近平在北京會見國際工商界代表時強調，大陸正在推進高水準對外開放，開放的大門只會越開越大。韓正並指，大陸有十四億多人口，消費升級動能強勁，歡迎各國用好消博會平台擴大品牌影響力，深化經貿合作往來，實現互利共贏。

大陸商務部此前公布，今年前兩月外商直接投資（FDI）金額為人民幣一七一二點一億元，按年下降百分之二十點四。如何吸引外資回流，成為大陸當前經濟政策的核心，攸關大陸經濟復甦和發展前景。

大陸商務部副部長盛秋平昨表示，在促消費作為今年政府工作之首下，商務部堅決貫徹落實會同相關部門著力打造具備中國標誌性和消費活動品牌。他並指，商務部將聚焦首發經濟，圍繞精品購物、精緻美食、精彩旅遊、精美展演四大領域，組織開展豐富多彩、形式多樣的首發首秀、首展首演系列活動，持續推動高水準對外開放，更好擴大優質商品和服務對接，創新多元化消費場景，打造國際友好的消費環境，進一步釋放擴大開放政策紅利，持續提升中國消費市場吸引力和美譽度。

消博會為大陸唯一以消費為主題的大陸國家級展會。大陸去年社會消費品零售總額達人民幣四十八點三兆元，年增百分之三點五，穩居全球第二大消費市場。