陸AI眼鏡三方搶市 專家：將衝擊智慧手機地位

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
多家陸企持續入局AI眼鏡。（美聯社）
多家陸企持續入局AI眼鏡。（美聯社）

多家陸企持續入局AI眼鏡。有陸媒指，現階段大陸AI眼鏡大致可分為網路大廠、消費電子企業、AR眼鏡廠商等三大陣營。此外，近日還傳出字節跳動自研AI眼鏡的消息。專家認為，未來隨技術成熟，AI眼鏡有望衝擊智慧手機市場地位。

觀察者網報導，根據統計，大陸人工智慧（AI）眼鏡大致可分為三個陣營，以百度、字節跳動等為首的互聯網大廠；以華為、小米為首的消費電子企業；以及以Rokid、雷鳥、杭州李未可科技等為首的AR眼鏡廠商。

圖／經濟日報提供
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研究機構Wellsenn預測數據顯示，2025年全球AI智慧眼鏡出貨量進一步增長至400萬副，到2030年，AI＋AR技術有望發展到成熟階段，AI＋AR智慧眼鏡將進入高速發展期，2030年全球AI眼鏡出貨量可望增長至8,000萬副，2023至2030年複合年增長率達134%。

同時，美國科技媒體《The Information》指，字節跳動在AI硬體領域傳出新布局，計劃推出其自行研發的AI眼鏡。同時，字節跳動將確保該設備能夠捕捉「優質」圖像和影片，且不影響其電池壽命。知情人士透露，雖然目前該產品的核心功能尚未公開，推出這款智慧眼鏡的時間和銷售地區也未確定，但字節跳動已開始與供應鏈進行溝通，商討產品功能、規格、成本和上市計劃。

事實上，在大陸市場上，流傳字節跳動入局AI眼鏡的消息由來已久。去年9月有消息稱，字節跳動成功完成對開放式耳機品牌Oladance收購。當時業界普遍認為後續字節跳動有望推出AI智慧眼鏡。而作為AI眼鏡重要組成部分，音訊占據著重要地位，而Oladance正是開放式耳機領域的佼佼者。

針對AI眼鏡前景，中國移動相關技術專家表示，「在未來一段時間內，AI眼鏡和智慧型手機的功能將各有側重。隨著技術的成熟，兩者功能將進一步融合，AI眼鏡有望衝擊智慧型手機的市場地位。」

字節跳動 成功 眼鏡

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