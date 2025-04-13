大陸3月新增人民幣貸款3.64兆元 高於預期

中國人民銀行（大陸央行）13日傍晚公布最新數據，今年首季人民幣貸款增加9.78兆元（人民幣，下同)；社會融資規模增量累計為15.18兆元，較上年同期多2.37兆元。同時，3月新增社融5.89兆元；新增人民幣貸款3.64兆元，高於路透此前預期的3兆元。專家指，近期信貸需求回升主要與宏觀政策靠前發力、預期趨穩有關。下階段金融總量成長仍有支撐。

據大陸央行網站消息，針對人民幣貸款，分部門看，今年第一季，住戶貸款增加1.04兆元，其中，短期貸款增加1,603億元，中長期貸款增加8,832億元；企（事）業單位貸款增加8.66兆元，其中，短期貸款增加3.51兆元，中長期貸款增加5.58兆元，票據融資減少5,442億元；非銀行業金融機構貸款減少866億元。

3月新增人民幣貸款當中，住戶貸款增加9,853億元，而當中與按揭貸款相關的中長期貸款增加5,047億元；短期貸款增加4,841億元。企（事）業單位貸款增加2.84兆元，其中短期貸款增加1.44兆元，中長期貸款減少1.58兆元。

此外，數據顯示，3月底，廣義貨幣（M2）餘額326.06兆元，年增7%。狹義貨幣（M1）餘額113.49兆元，年增1.6%。流通中貨幣（M0）餘額13.07兆元，年增11.5%。首季度淨投放現金2,498億元。

首季，人民幣存款增加12.99兆元。其中，住戶存款增加9.22兆元，非金融企業存款增加1.74兆元，財政性存款增加8,190億元，非銀行業金融機構存款增加3,090億元。

另，據初步統計，今年首季社會融資規模增量累計為15.18兆元，較上年多2.37兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.7兆元，按年多增5,862億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少967億元，按年多減2,490億元。

澎湃新聞引述專家稱，在金融體系持續增加貨幣信貸投放力道同時，企業、居民等資金需求端共同推動3月貸款成長回升。同時，還原地方債務置換因素影響後貸款成長率更高。去年來隨地方再融資專案債加快發行，融資平台等主體用發債資金歸還銀行貸款，地方債券置換貸款的情況增加。

該專家分析，去年四季化債的特殊再融資專案債務發行超過2兆，今年首季又發行超過1.3兆元，市場調研初步估算，對應置換的貸款約有1.6兆元，還原後人民幣貸款增速超過8%，貸款支持力道其實比統計數據還要更高。

展望後續，金融時報指，4月是傳統信貸「小月」，疊加當前外部衝擊加劇影響，料部分企業有效信貸需求或回落。不過，大陸各方會繼續保持有力的政策支持，助力做大做強「大循環」，金融部門在多方施策穩固金融支持力度，支持挖掘境內有效需求，下階段金融總量成長仍有支撐。