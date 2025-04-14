陸花卉年產值 逾5千億人民幣

馬卡龍色的蝴蝶蘭、「染」出漸變色花瓣的菊花、無需澆水施肥就能開花的蠟球裝朱頂紅……。

新華社報導，為期3天的第27屆中國國際花卉園藝展覽會12日在上海收官。近30個國家和地區約700家參展企業以花為媒，打造萬花競技的「美麗盛宴」，為我們觀察「鮮花經濟」提供了新視角。

大陸是世界最大的花卉生產國。中國花卉協會數據顯示，大陸現有近22萬家種苗花卉企業，年產值人民幣5200多億元。2024年大陸花卉進出口貿易總額7.82億美元，同比增長10%，其中出口額5.16億美元，同比增長17.78%。

走進繽紛園藝（中國）有限公司展台，朵朵鮮花綻放出淺粉色的海洋。「近兩年，我們發現消費者更喜歡淺色的品種，因此著重加強對不同顏色花卉的培植。這次我們帶來的玉脂、浪琴等玫瑰新品種，非常受歡迎。」繽紛園藝育種總監劉天平說。

讓鮮花更「文藝」。「今年我們帶來自己開發的禮盒裝彩葉芋，精美的包裝和文字插畫拓展了鮮花的外延，花朵與文化的融合，也給消費者提供了情緒價值。」上海花卉園藝集團有限公司副總裁楊娟說。

廣東省東莞市正光生物技術有限公司總經理黃駿亨觀察到，一些觀葉植物在國內市場上較為稀少又頗受喜愛。「市場需求就是我們研究發展的風向標。」黃駿亨說，公司花了近兩年時間，實現了成功擴繁，讓更多國內花友能擁有心儀的觀葉植物。

增加花色、延長花期、定時綻放、拯救瀕危……科技的「雕刻」讓「鮮花經濟」更多元，為花卉產業發展打開更廣闊空間。

北京京鵬環球科技股份有限公司副總經理李秀剛介紹，公司推出的智能溫室，能對植物生長所需的溫、光、水、氣、肥智能化管理，調控植物開花、結果時間。「植物定時成熟，不再是產業的新鮮事。」

童話故事裡的七色花，也能通過科技照進現實。「我們用技術手段，將食用色素吸收進花瓣中，讓一朵花擁有斑斕色彩。」浙江豐島股份有限公司總經理徐林軍說。

「中國大陸的花卉應用場景豐富且消費潛力巨大。今年國際展商參展比率近26%，足見中國大市場對世界的吸引力。」上海市花卉協會副會長、上海國展展覽中心有限公司董事長兼總經理吳江紅說。