關稅戰前的寧靜？市場估大陸首季有望「開門紅」 經濟成長率至少5.1%

中國14日將發布今年第1季的宏觀經濟數據。市場普遍預期，去年第4季推動的擴大內需、增量政策效果持續，今年首季有望「開門紅」，經濟成長率預計在5.1%到5.3%之間。至於美中關稅戰的影響會在第2季以後反映。

在中國第1季經濟成長率出爐前夕，券商、經濟學家與財經媒體陸續發布預測數字，並分析當前中國經濟情勢。

綜合經濟參考報、財新網與中國財經網報導指出，今年開年以來，中國經濟受惠於一系列存量和增量政策，加上延續了去年第4季以來的擴大內需等政策影響，運行平穩。多家市場分析機構對於今年首季的經濟成長率預測普遍落在5.1%到5.3%之間，有望實現「開門紅」。

報導分析，今年前兩個月中國的工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資等成長速度均較去年全年增加。今年3月，製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業採購經理人指數（NMI）和綜合PMI產出指數均在擴張區間。

至於外需層面，分析指出雖外部擾動加劇，但出口對首季的經濟發揮支撐作用，特別是「搶出口效應」，明顯支撐前兩個月出口，預計將帶動第1季經濟成長2個百分點以上。

綜合上述分析，財信金控首席經濟學家伍超明預計，今年首季中國經濟成長率約為5.3%左右；華創證券首席宏觀分析師張瑜推測，首季經濟成長率約為5.1%左右；浙商證券首席經濟學家李超認為首季經濟成長率可達到5.1%，全年經濟成長率可能呈現「U型走勢」；民生銀行的報告則預估為5.2%左右。

中國國務院總理李強在今年的兩會期間公布了今年中國政府工作報告，提出了多項經濟數據目標，包含經濟成長率5%左右、財政赤字率提升至4%、消費者物價指數（CPI）漲幅調降至2%左右。

根據目前中國市場分析，普遍認為首季數據將優於全年預期。另一方面，由於美中關稅戰正式開打，市場估算，相關的影響，特別是對於出口數據的衝擊以至於牽動經濟成長數字，將在今年第2季後逐步顯現。