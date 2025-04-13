京東進軍外送市場衝擊地位？美團CEO發文疑暗貶引關注

大陸電商巨頭之一的京東今年2月正式進軍外送市場，更宣布向用戶祭出「百億補貼」，對於外送平台龍頭美團可謂來勢洶洶。美團核心本地商業CEO王莆中近日在社交媒體發表評論稱，京東「不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最後一家」，同時表示美團在非餐飲品類的訂單進展速度遠超預期，「讓某些公司如鯁在喉，如芒在背」，疑暗貶京東，兩家企業之間的廝殺引發關注。

王莆中12日發文表示，有朋友詢問他怎麼看待京東做外賣，他對此發表評論指，京東不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最後一家，並指如果把外賣當成即時零售的一部分，達達和京東到家早在2014年就開始了，「只不過收效甚微」。

王莆中並指，即時零售這幾年發展如火如荼，大家有目共睹，尤其是在生鮮、酒飲、3C數碼、藥品等品類的進展速度遠超預期，美團非餐飲品類的訂單突破了1,800萬單，「可以說讓某些公司如鯁在喉，如芒在背」。

王莆中透露，美團原定在下周正式發布即時零售品牌（美團閃購），還稱「這在媒體圈不是秘密，發布前很可能還會有各種干擾出來。」不過，他認為即時零售的發展大勢是擋不住的，「狗急跳牆」也好，「圍魏救趙」也罷，「30分鐘送萬物」創造的新體驗一定會滿足更多用戶需要，把那些大而無當的倉配體系掃進歷史垃圾堆。

這則評論刊登後，被認為是正式對京東「宣戰」。對此，京東創始人劉強東私下與京東集團發言人齊珊珊的對話內容曝光。面對齊珊珊表示「老闆，王莆中自己下場攻擊我們了」，劉強東要求齊珊珊「不要和人打口仗」，指這不能產生社會價值。

此前京東開啟外送事業後，先後祭出進駐商家免佣金、為全職外送員繳納五險一金（社保、公積金）、為兼職騎士提供意外險和健康醫療險，近日又宣布向用戶發放百億人民幣補貼，展現搶攻外送市場的野心。

至於美團極力拓展的即時零售賽道，目前競爭激烈，除了既有京東到家、天貓淘寶等從電商巨頭轉型，將即時零售O2O業務與主站B2C業務融合的平台；也有美團閃購、餓了麼等從餐飲外賣拓展業態品類切入即時零售市場的平台。但從整體市場情況來看，尚未形成一家獨大的局面。