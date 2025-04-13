中美關稅戰螺旋升級 陸官媒：放棄幻想 鬥爭捍衛利益

中國大陸與美國大打關稅戰，目前已升級至美國對大陸加徵145%關稅、大陸對美施以125%關稅反制的情況。在這波相互加碼博弈下，大陸官媒央視網12日刊登署名原野的評論文章，表示一味地綏靖只會讓霸凌者更有恃無恐，「就從此刻起，放棄不切實際的幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益」，更要透過改革開放提升自身實力，贏得主動權。

這篇標題為「放棄幻想」的文章稱，這場關稅戰以螺旋式方式升級，白宮企圖以極限施壓的老套路迫使世界第二大經濟體屈從於其霸權路線，「高估自己的實力，也低估大陸抗爭的決心、意志和底氣」，中方果斷有力的反制措施展現了清醒的策略認知和持久的策略定力。

文章指出，這場關稅戰是場遭遇戰，可能還是一場持久戰，在中美經貿博弈進入新的歷史階段背景下，大陸應當不斷增強國力。對內，要特別加速科技創新自立自強，著力突破那些「卡脖子」技術，建構自主可控的產業鏈，不受制於人，「從某種意義上說，關稅戰的本質是科技戰。」

同時，進一步完善策略性物資儲備制度，建立關鍵資源替代方案。譬如，大豆有必要透過擴大南美等地的進口量、推廣飼料糧多元化配方等措施，有效對沖美國關稅對相關產業的衝擊。

文章並指，對外，要不斷推進高水準開放，以開放突破圍堵。一方面，要重點聚焦制度型開放，推動國內國際雙循環相互促進，另一方面，要推動區域開放合作，近年大陸透過深化與「一帶一路」沿線國家的合作，推動RCEP等區域貿易協定的實施，增強了自身的經濟韌性和競爭力。

「美方挑起的這場關稅戰無疑是全球化進程中秩序重建的縮影」，文章表示，大陸的因應之策，絕非情緒化反應、盲目性對抗，而是站在經濟全球化立場上的理性選擇。「當然，這場鬥爭不是陷入對抗泥潭，而是以更清醒的智慧和更堅定的決心來維護自身的合法利益和發展權。」

文章強調，歷史已經一次證明，一味地綏靖只會讓霸凌者更有恃無恐。「就從此刻起，放棄不切實際的幻想，以鬥爭精神捍衛國家利益，更要以更高層次的改革開放提升自身實力，在自我革新中超越舊思維、打破舊秩序，贏得主動權。」