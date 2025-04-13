內需恢復和政策提振下 陸上季GDP估增逾5%

大陸國家統計局將於16日公布今年第1季國內生產毛額（GDP）年增率。多位專家普遍認為，在內需恢復和政策提振下，第1季GDP增速可能為5.2%左右，高於官方的全年5%目標。

證券日報報導，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，預計2025年第1季GDP年增幅度在5.2%左右，開年經濟運行平穩，儘管外需有所放緩，但政策發力對內需形成提振。

中信證券首席經濟學家明明指出，第1季GDP增速有望達到5.2%左右，經濟延續去年第4季以來的復甦勢頭，從已公布的今年前兩個月資料來看，工業生產增長較快，政策加碼下內需回暖，以舊換新政策支撐零售消費增速，3月製造業PMI資料回升0.3至50.5，經濟穩中向好態勢延續。

展望第2季，明明表示，大陸國內經濟面臨的外部擾動加劇，一系列政策的不確定性給全球經濟、貿易及資本流動帶來衝擊，為更好地應對外部因素的挑戰，政策端應積極發力，以更好地擴大內需，特別是提振消費，強化內生動能。

明明說，在財政政策方面，可以加大對消費和社會保障領域的支持，通過消費券、育兒補貼等形式提高居民消費意願和保障；在貨幣政策方面，降準降息節奏可以適當前置，保持流動性合理充裕，進一步降低企業融資成本，以更好地支持實體經濟，同時支持樓市、股市穩定。

國盛證券首席經濟學家熊園認為，總體來看，近半月政策繼續聚焦穩增長、擴內需，應緊盯很可能推出的相關政策：降準降息、財政刺激加碼、更大力度地擴內需等。