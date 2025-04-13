陸電商、超市帶頭 出口轉內銷

美國對大陸進口商品課百分之一四五重稅，大陸開始發動「舉國體制」，以電商平台和大品牌超市帶頭推動大陸商品出口轉內銷的扶持計畫。除了大規模採購外，還協助廠商在進入大陸本地市場時提高知名度，或是加快商品上架速度。

澎湃新聞報導，京東將推出人民幣兩千億出口轉內銷扶持計畫。未來一年內大規模採購不低於人民幣兩千億元的出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。

京東表示，將安排專業採購隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的產品，並開設外貿優品專區，通過流量傾斜、全通路行銷支持，加快打開銷路，防止低價內卷。針對入駐的外貿商家，也將提供密集培訓，加大補貼及各類資源支持。

阿里巴巴集團旗下零售平台盒馬宣布，面向外貿企業正式開放廿四小時綠色入駐通道，匹配高效的物流供應鏈支撐、聯合開發自有品牌創新商品，幫助大陸外貿企業開拓國內市場。盒馬歡迎家居用品、戶外運動、寵物、美妝、母嬰、康養等外貿企業入駐。

拼多多推出「千億扶持」，未來三年內擬投入資金、流量等資源超過人民幣一千億元，加大對跨境中小商家的補貼力度。

永輝超市提出對出口受阻而庫存積壓的企業開通「綠色通道」，提供十五天極速上架的通路便利，同時通過相關計畫提供推廣扶持，幫助企業提升國內市場認知度。

而中美經貿戰效應逐漸顯現，在大陸航運產業的業務量上，相關統計顯示中美航線的運力已下跌近四成，業界人士表示，面對不斷調整的關稅政策，與美國客戶的業務也因此停擺。

另據彭博社引述知情人士透露，大陸吉祥航空原計畫在三周後接收的一架價值一點二億美元的波音七八七—九夢想客機，現在已決定推遲接收。此前特斯拉已停止在中國接收來自美製造的Model S和Model X車型訂單。