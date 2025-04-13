大陸黃金ETF投資掀瘋潮 市場規模增至5,652億元新高

國際金價頻創新高，大陸黃金ETF今年來漲幅平均超過22%，整體黃金ETF市場規模已達到人民幣1,256億元（新台幣5,652億元），創下歷史新高，且不少黃金ETF規模在短短一年內已翻倍。

財聯社報導，4月9日、4月10日，現貨黃金價格（倫敦金現）創歷史新高，分別大漲3.5%、3.3%。截至4月11日收盤，滬金（SHFE黃金）主力合約報每公克人民幣757.3元，同樣創下新高，漲2.7%。與此同時，A股上市公司─四川黃金已連拉兩根漲停板，港股中國黃金漲幅也有10.9%。

在ETF市場，小微基金「平安中證滬深港黃金產業股票ETF」單日漲幅達9.4%，該產品換手率也達到43.5%；同樣跟蹤中證滬深港黃金產業股票指數的永贏、華夏、國泰、工銀旗下相關ETF產品，單日漲幅相對落後，但也都在3%以上。同日，其餘黃金ETF價格也有不同程度上漲。

值得一提的是，平安中證滬深港黃金產業股票ETF，在4月10日晚間宣布「零人投票」的持有人大會召開失敗後，於11日上午10時30分復牌後大漲9.4%，一舉成為全市場漲幅漲勢最好的ETF產品，該漲幅遠遠超過跟蹤同一指數的其他ETF，這在當前的ETF市場上也屬少見。

有業內人士指出，這與該產品積蓄了兩日的漲幅有較大關聯。4月10日，這檔產品停牌，但跟蹤的中證滬深港黃金產業股票指數依舊大漲5.1%；4月11日，相關指數繼續上漲3.3%。作為一檔小微基金，上述產品復牌後交易活躍，流動性較好，也在一定程度上影響到產品價格漲幅。

就接下來的黃金走勢而言，多家機構均認為，長期看，黃金此前的上漲邏輯並未改變，甚至因為此次「對等關稅」還得到進一步加深。