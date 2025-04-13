就是不跟美國買！陸擴大採購西班牙豬肉 加強與歐盟關係

在中美國貿易戰不斷升級的背景下，世界第二大經濟體中國大陸正採取行動加強與歐盟關係，大陸與西班牙簽署兩項涉及豬肉和櫻桃的農業貿易議定書。顯示在中美關稅戰下，大陸準備擴大向西班牙採購豬肉，就是不跟美國買。

路透報導，西班牙首相桑契斯（Pedro Sanchez）10到11日訪問大陸，他11日在北京宣布這項協議。先前美國總統川普將對大陸進口商品徵收的關稅提高至145%，大陸也將對美國商品徵收的關稅提高至125%。

據了解，西班牙是中國最大的豬肉進口來源國，去年西班牙豬肉進口54.1萬噸‌，中國進口豬肉總量23.7%‌，美國豬肉進口量40.8萬噸‌，占中國進口豬肉17.9%‌，中美關稅戰將使中國轉向西班牙等歐盟國家採購豬肉。

西班牙肉類工業協會（ANICE）表示，在關稅危機引發巨大國際商業動蕩的背景下，滿懷樂觀地歡迎並希望亞洲巨人的這一新舉措，這將為豬肉產品的供應開闢新的選擇。

西班牙豬肉生產商協會 Interporc國際經理Daniel de Miguel指出，新協議包括豬肚出口，這是一種在大陸廣泛消費但之前未經授權的產品。

分析師認為，該協議代表北京可能放寬對歐盟豬肉的反傾銷調查，大陸於去年啟動這項項目，以報復歐盟對大陸電動車徵收的關稅。當時這項調查可能對西班牙、荷蘭和丹麥等國造成嚴重影響，因為歐盟向大陸出口的豬肉大部分是豬耳朵、豬鼻子、豬蹄和內臟，這些產品在歐洲很少消費，但在大陸卻很受歡迎。