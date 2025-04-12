第五屆消博會明登場 重點展示低空經濟、人工智慧等產品

第五屆中國國際消費品博覽會（消博會）將於12日開幕，大陸這幾年主大的人工智慧和低空經濟等領域，將成為這次消費新增長點的展示重點，有多款產品將在這次博覽會上首次展出，並有71個國家和地區參展。

澎湃新聞報導，2025年4月13日至18日，消博會將在海南舉辦，作為亞太地區規模最大的消費精品展，本屆消博會共有來自71個國家和地區、1,700多家消費企業、4,100多個消費品牌參展，涵蓋時尚、科技、健康、文化等多領域。

主會場海南國際會展中心共設有8個展館，其中1號館主要聚焦消費新增長點，展示人工智慧+消費、智能家居、數位消費、低空經濟等新興領域，這也是1號館首次設置人工智慧展示活動專區和低空經濟展示專區。

海南是目前大陸低空經濟發展的重要試驗區和示範區，這次低空經濟展示專區匯聚億航智能、聯合飛機、小鵬匯天、中國通航等多家企業，貫穿無人機裝備製造、立體交通管控系統、飛行培訓、低空場景應用等產業鏈中下游，將展示包括無人機、電動垂直起降飛行器、飛行汽車等新品。

在人工智慧展示活動專區，宇樹科技、傲鯊智能、傲意科技、強腦科技、擎朗智能、上海鈦虎科技、華碩電腦、商湯科技等企業參展，宇樹科技將攜大陸首款量產人形機器人G1、智能機器狗以及穿著黎錦的H1人形機器人亮相；強腦科技將帶來BrainCo智能仿生手、、開星果腦機接口社交溝通訓練系統、OxyZen仰憩助眠舒壓系統等創新產品。

在新品首發亮相方面，將有來自大陸、英國、瑞士、法國、加拿大、義大利、新加坡、馬來西亞、挪威等國別的20個發布主體、40個品牌參加。比如，LVMH旗下義大利奢侈品ETRO將在消博會上大陸首次展出品牌標誌性佩斯里印花與Arnica 40周年系列手袋；極氪汽車將首次展出最新發布的極氪007GT汽車，華為將首次展出最新發佈的Pura X手機等。

時值中美貿易戰激烈交鋒，中國（海南）改革發展研究院也將在消博會期間邀請政界、學界、業界討論新挑戰下大陸消費發展面臨的重大問題進行研究研討。中國（海南）改革發展研究院、海南自由貿易港研究院並將在會上分別發布《重在拉動服務消費——2025中國消費研究報告》、《建設國際旅遊消費中心——海南旅遊消費國際化水平的現狀與建議》等研究報告。