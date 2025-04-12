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金磚國家共商美對等關稅 陸籲成員堅持全球化方向

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
金磚國家近日召開2025年金磚國家經貿聯絡組第二次會議。 美聯社
金磚國家近日召開2025年金磚國家經貿聯絡組第二次會議。 美聯社

金磚國家近日召開2025年金磚國家經貿聯絡組第二次會議，金磚成員專門就美「對等關稅」政策深入交換意見，對相關措施引發的貿易緊張局勢表示嚴正關切，並呼籲共同反對單邊主義和貿易保護主義。中方呼籲，在此特殊時期，金磚成員更要堅持全球化的正確方向。

大陸商務部11日公告，4月10至11日，2025年金磚國家經貿聯絡組第二次會議以視訊形式舉行。中方指出，近期，美國政府推出對等關稅政策，嚴重破壞國際貿易體系，擾亂全球產業鏈供應鏈，對世界經濟造成持續衝擊，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。

中方呼籲，金磚國家是新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護共同利益的重要平台，在推動全球治理體系改革、推進全球貿易投資自由化便利化進程中發揮著重要作用。在此特殊時期，金磚成員更要堅持全球化的正確方向，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球經濟穩定。

公告指出，金磚成員高度關注美對等關稅對多邊貿易體制構成嚴重衝擊。多個成員指出對等關稅嚴重違反世貿組織規則，是單邊主義、保護主義行為，將嚴重影響全球經濟增長，損害廣大發展中國家利益。

會上，各方還圍繞制定《金磚國家經濟夥伴戰略2030》、數據經濟合作、維護多邊貿易體制等議題進行討論，為5月金磚國家經貿部長會議和7月金磚國家領導人會晤做好經貿成果準備。

對等關稅 經貿

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