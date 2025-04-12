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減緩關稅戰衝擊 中國動員零售商助外貿轉內銷

中央社／ 台北12日電

美中關稅戰衝擊外貿出口，中國動員零售企業助攻「國貨回流」，京東、盒馬、永輝、華潤萬家、聯華等商家規劃綠色通道、專項採購基金等方式，助外貿產品轉內銷。

美中關稅戰持續過招。美國對中國加徵關稅稅率累計達145%；中國祭出反制手段，國務院關稅稅則委員會11日宣布，對於原產於美國所有進口商品加徵關稅稅率從84%拉高至125%，自12日起生效。

應對關稅戰對外貿出口帶來衝擊，中國商務部與商業協會、大型超級市場、流通業企業座談，號召零售業店家幫助外貿企業擴展內銷；中國商業聯合會、中國連鎖經營協會與其他共7家協會11日表達支持，多家零售業商家祭出措施。

據財聯社11日晚報導，京東表示，在未來一年內，將大規模採購不低於人民幣2000億元（約新台幣8880億元）出口轉內銷商品，幫助外貿企業開拓消費市場。盒馬指出，將在盒馬「雲享會」頻道設外貿專區，提供消費者觸及。

美中關稅戰開打後，永輝超市對外發布「致中國優質供應鏈的一封信」，表態將為出口受阻外貿企業開設綠色通道，15天內快速上架商品，化解庫存壓力；華潤萬家也發布通知，將支持、幫助中國商品回流國內市場。

據財聯社報導，永輝超市截至11日收到超過200封供應鏈企業合作訴求信件，其中逾100家企業進入採購洽談階段。永輝超市相關負責人說，「我們正在積極洽談，匹配品質商品，儘快推出市場」。

一名業內人士表示，對於這次應對關稅戰、支持外貿企業轉內銷做法抱持積極態度，過往與實體店家合作會擔心費用、銷售拉動等問題，這波與通路的合作，明顯看到一系列進場費用被取消，目前正在洽詢合作中。

美國 關稅

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