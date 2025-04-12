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陸輸美產品遭高關稅重壓 電商平台和超市協助出口轉內銷

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
顧客在北京超市挑選泡麵。（路透）
顧客在北京超市挑選泡麵。（路透）

隨著美國對大陸進口商品課下125%重稅，大陸電商平台和超市品牌開始推動大陸商品出口轉內銷的扶持計畫。除了大規模採購之外，也會協助廠商在進入大陸本地市場時提高知名度，或是加快商品上架速度。其中，永輝超市表示，已經與超過70家供應鏈企業進入採購洽談流程，其中包括原本向Costco、山姆等美國市場供貨的供應鏈企業。

據澎湃新聞整理，京東將推出人民幣2000億出口轉內銷扶持計劃。未來一年內大規模採購不低於人民幣2000億元的出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。京東表示，針對外貿企業的痛點和需求，京東將在商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規劃佈局，在各地開展多種形式的招商對接。

京東表示，將安排專業採購隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的產品，並開設外貿優品專區，通過流量傾斜、全通路行銷支持，加快打開銷路，防止低價內卷。針對入駐的外貿商家，也將提供密集培訓，加大補貼及各類資源支持。

阿里巴巴集團旗下零售平台盒馬宣布，面向外貿企業正式開放24小時綠色入駐通道，匹配高效的物流供應鏈支撐、聯合開發自有品牌創新商品，幫助大陸外貿企業開拓國內市場。盒馬歡迎家居用品、戶外運動、寵物、美妝、母嬰、康養等外貿企業入駐。

拼多多則是在上周美國總統川普宣布對等關稅當日披露，將推出「千億扶持」，未來三年內擬投入資金、流量等資源超過人民幣1000億元，計劃加大對跨境中小商家的補貼力度。拼多多集團執行董事、聯席CEO趙佳臻表示，公司有決心擔負平台商家轉型發展的成本與風險，也有足夠的戰略定力應對外部市場環境的不確定性。

4月7日，永輝超市提出對出口受阻而庫存積壓的企業開通「綠色通道」，提供15天極速上架的通路便利，同時通過相關計畫提供推廣扶持，幫助企業提升國內市場認知度。如果企業渴望產品升級，公司也將同企業共同開發新產品。

據永輝方面統計，截至4月10日，已收到數百封郵件，與超70家供應鏈企業進入採購洽談流程，其中包括原本向Costco、山姆等美國市場供貨的供應鏈企業。公司表示，接下來將進一步發揮遍布全國超700家門店的優勢，積極與大陸外貿型企業展開合作，拓寬內需市場。

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