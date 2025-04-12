中官媒評減少美電影進口：不是最後一個受衝擊產業

在美中關稅熱戰的背景下，中國國家電影局宣布，將適度減少美國影片進口數量。中共官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」稱，若美國繼續濫施關稅，電影行業不是最後一個受到衝擊的。

中國國家電影局10日宣布，將適度減少美國影片進口數量，但未說明明確數量。

「玉淵譚天」昨天發布文章稱，這項發布展現了中國對美國電影行業的態度。中國的市場原則上是開放的，美國政府濫施關稅，傷害中國人的情感，中國市場會相應作出反應。「我們不會刻意為難美國電影行業，但我們也會尊重市場的選擇」。

這篇文章指出，雖然這2年中國引進好萊塢的電影份額在逐年下降，但是很多美國電影投資人士，依舊希望來中國拍電影，準備設立投資機構，中國市場對於這些投資是開放的。

文章認為，對於美國加徵關稅，從電影為切口釋放了2個訊號。第一，美國有很多行業未來都希望進一步投資中國市場，如果美國政府繼續濫施關稅，電影行業不是第一個，也不會是最後一個受到衝擊的。

第二，減少進口美國影片，影響的將不僅是這些片子的票房，還有其背後電影公司廣泛的在中國的利益。

文章指出，「電影行業是這樣，我們對其他行業，也是這樣」，電影行業是無辜的，偏執於關稅戰的美國政府應該讀懂這一動向背後的深意，及時懸崖勒馬。