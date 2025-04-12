時隔7年中日韓資通訊部長會議再舉行 三國合作對東北亞發展作出貢獻

據大陸工信部網站，睽違七年後，第七次中日韓資訊通訊部長會議昨11日在大陸蘇州舉行。中國工業與信息化部副部長張雲明、日本總務省總務審議官今川拓郎、韓國科技及資訊通訊部副部長姜度賢分別率團出席會議。中日韓合作秘書處秘書長李熙燮出席會議。張雲明表示，中方願與日方和韓方一道，加強開放合作，激發地區數位化發展內生動力，促進資訊通信領域貿易投資互利合作。

消息指出，本次會議是繼2018年三國在日本東京舉行第六次中日韓資訊通訊部長會議後，時隔7年重啟。會議落實三國領導人重要共識，就三國資訊通信領域政策與實踐、下一代資訊通信技術和數位技術創新應用等領域合作深入交換意見，達成廣泛共識。

而據韓聯社報導，上次會議是2018年在日本舉行。下一次會議將由主席國南韓在第十次韓中日領導人會議期間按照三方敲定的日程舉辦。三方一致認為，三國資訊通信技術合作有望為東北亞持續發展作出貢獻，併為解決全球性問題提供平臺。

中日韓關係在一段時期的跌宕後有逐漸復甦趨勢，上個月30日，第13次中日韓經貿部長會議也是隔了6年之後，在韓國首爾舉行。大陸商務部部長王文濤與韓國產業通商資源部長官安德根、日本經濟產業大臣武藤容治共同主持會議。會議並達成加快中日韓自貿區談判進程的共識，而第12次三國經長會議則要追溯到2019年在北京舉行。

張雲明表示，資訊通信領域是中日韓合作重要組成部分，三國在數位經濟、綠色轉型等領域的協同創新對區域穩定、經濟繁榮和全球治理具有重要意義。中方願與日方和韓方一道，加強開放合作，激發地區數位化發展內生動力，促進資訊通信領域貿易投資互利合作，支持知識、技術、人才跨國流動，共同推動數位基礎設施、數位技術創新應用和創新成果普惠共享，提升數位經濟發展韌性，強化綠色化協同和網路安全保護，共同建構更具韌性和創新的未來。

三方共同簽署了《第七次中日韓資訊通訊部長會議聯合會議紀要》，將進一步加強三國工作層、標準化組織間以及企業間交流合作，同意於2026年在韓國舉行下一次中日韓資訊通訊部長會議。

部長會議後，也舉行了中日韓資訊通訊創新對話暨產業對接活動。工業及資訊化部相關司局、江蘇省通訊管理局及中國資訊通信研究院負責人等參加會議及相關活動。