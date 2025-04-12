大陸特斯拉 停賣美國進口車款

面對美國總統川普關稅大棒，大陸民間抵制情緒升溫，一些店家自發掛起布條，稱要對美國顧客加收「百分之一百零四的服務費」，美企特斯拉也因高關稅，暫停在大陸銷售美國進口車款。與此同時，中國半導體行業協會昨發布關於「原產地」認定規則的緊急通知，恐對美國製晶片相關產品造成影響。

美國對大陸加徵關稅合計已至百分之一百四十五，特斯拉中國官網昨更新，不再提供大陸市場購買Model S和X兩款美製車型。去年，Model S和X在大陸銷量為兩千輛以下。

據華聲在線等陸媒報導，在大陸長沙等地方的特斯拉銷售點，工作人員證實，這兩款車型只剩庫存車可以購買，但也稱「目前價格並未上調」。

同時，大陸民間掀起抵制美國聲量，多個地方的部分飯店、商家，連遠在新加坡的華人商店，於前日起貼上「對美國顧客加收百分之一百零四的服務費」等標語，甚至說「如有不解，請諮詢美國駐華大使館」，引起大量大陸網友討論。

另一方面，中國半導體行業協會昨天發布關於「原產地」認定規則的緊急通知，稱根據大陸海關總署規定，建議積體電路無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。

界面新聞等引述分析指，這是為了讓原產地為美國的積體電路產品，按照新規定加徵關稅，此舉將對美企帶來影響。還有大陸業界人士稱，這將為大陸本土產業提升帶來機遇，但也有分析指，關稅戰正導致大陸企業對美國記憶體晶片等產品的存貨潮。

此外，「美國牛肉」再次成為大陸網友討論箭靶，社群平台上紛紛留言要改買澳洲牛。美國農業部統計，去年美國對大陸出口了約十六億美元的牛肉產品。不過，今年三月，因大陸反制美國的關稅政策，對美牛、豬和乳製品加稅百分之十，同月還一度有超過千家美國肉品廠輸華資格失效需重新註冊，均重挫美國肉品對大陸出口。