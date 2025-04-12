香江風情／載沉載浮自由港

今天的關稅大戰，竟然連企鵝荒島都列入「對等」之列，香港會否被捲入戰火呢？有此一問，一是香港之前除有國際金融中心身分，人稱「紐倫港」即香港與紐約、倫敦排在了一起；二是香港還有個自由港身分，全球聲稱自由港的地方有數十個之多，但公認「全球三大自由港」的是：香港、新加坡、杜拜。

香港與關稅發生糾葛的，主要是這自由港身分。香港的自由港不是單純的港口碼頭的自由往還，還主要在於絕大多數進出口商品是沒有徵稅的，這不是進入港口區域、自貿區區域，而是整個港九新界，都受自由貿易之惠。

香港這個自由港，看來已捲進關稅大戰，香港財政司長茂波說，即使美國對香港實行高關稅，香港仍會繼續保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、資金和信息等的自由便捷流動。

陳茂波這段話，講兩層意思，一是香港確實捲入了關稅大戰，美國可能已說要對香港開徵高關稅；二是高姿態，即不對等地收取「對等關稅」，香港仍要堅持自由港地位。

香港是怎麼捲入關稅戰的呢，港府商務及經濟發展局局長丘應樺加了註腳。丘應樺宣布香港出口信用保險局要推出新一輪支援措施，支援香港出口貿易，協助企業加快開拓新興市場。這段話顯示香港捲入關稅戰，主要在出口貿易領域。

再進一步看港府最近對香港本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界的表態，香港貿易出口領域，主要在珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業這些行業，港府對業界的開導，不是去爭取美國在關稅上放一馬，而是給他們融資擔保、升級轉型、開拓中國大陸市場、開拓東盟市場等方面。

從另一個角度看，關稅大戰亦給香港帶來新憂慮或者說新挑戰，即不少國家提出的零關稅表態。香港這個自由港，是三大自由進出，即資金自由進出、人員自由進出、商品自由進出，除了菸、酒、燃油外，理論上外國其他商品輸入香港是不徵稅，除了毒品和軍火要禁，其他都放行，這才叫自由港。

但如果大批國家地區都變成零關稅，那香港自由港就要掉漆失色了。反過來關稅戰真如之前展現那麼悲觀，各地都大加關稅、高築壁壘，香港又因之得利，難怪香港有人提議要利用關稅大戰，以奪回昔日香港「購物天堂」的地位。