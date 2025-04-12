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陸晶片廠迎轉單 市占看增

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國半導體行業協會公布半導體產品「原產地」新規定，分析指出，北美類比、射頻、CPU類晶片的美國製造和封測比例較高，未來將受到關稅影響而漲價；同時相對應的大陸國產品類公司帶來市占率提升的機遇。

第一財經日報報導，一名晶片通路商指出，以前對原產地的認定可能就是看產品標籤，界定的沒有那麼嚴格，另外因為大多數封測產能都在東南亞區域，行業裡面原本認為對於關稅帶來的影響不是很大，「但是如果認定是流片環節，那代表透過美國晶圓廠製造的晶片將會加收高額關稅，例如TI德州儀器、英特爾等，短期內對相關公司的類比晶片需求將會轉移至境內。」

受消息面刺激，昨日晶片概念持續走高，唯捷創芯、聖邦股份午後漲停，晶華微、思瑞浦、美芯晟、納芯微、富滿微等漲停。

有晶片通路商表示，「不少美系晶片公司的新增訂單都暫停報價了，大家也在評估影響。」

花旗銀行先前在對大陸國產類比晶片的研究報告中指出，隨著對美國進口產品的關稅增加，部分公司將會受到影響。「德州儀器在大陸的成本優勢將被消除，大陸類比晶片供應商的全球市占約為6到8%，領先供應商僅約1%市占，這為進一步本土化提供充足空間。」

鈦媒體報導，包括北美類比、射頻、CPU類晶片的美國本土製造和封測比例較高，未來將受到影響。

美國半導體產業協會（SIA）日前發布，2025年2月大陸半導體行業銷售額為150億美元，年增5.6%，連續16個月實現成長。

半導體 德州 美國

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