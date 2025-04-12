Shein倫敦IPO 獲批准

據兩位知情人士透露，在線快時尚零售商Shein計劃在倫敦的首次公開發行（IPO）已獲得了英國金融市場行為監管局（FCA）的批准。

路透報導，FCA的批准標誌著這家在中國成立的公司在尋求倫敦上市的道路上邁出了重要一步，在此之前，該公司於去年6月向英國監管機構秘密提交了上市申請。

但Shein還必須面對美國對中國商品徵收145%關稅引發的市場動盪，以及中國輸美小額包裹免稅規定的收緊。

知情人士曾表示，Shein還需獲得中國監管當局的批准才能在倫敦上市，尤其是大陸證監會的批准。

其中一位消息人士說，Shein最近幾周向大陸證監會通報了FCA的批准，但尚未獲得證監會的批准。由於相關信息未公開，消息人士均拒絕透露姓名。

Shein和FCA不予置評，大陸證監會沒有回應置評請求。