在美中概股 陷退市危機

中美緊張關係進一步升溫，在美國上市的中概股可能再陷退市危機。有消息傳出，美國總統川普正朝著可能將大陸上市公司股票從美國交易所退市的方向邁進。即將上任的美國證交會主席阿特金斯（Paul Atkins）可能會在上任後處理中概股退市問題。

香港信報報導，消息稱，如果中概股公司不允許審查會計底稿，以及與大陸政府的關係，美國法律將會允許將其除牌。國會議員尤其關注「黃金股」（golden shares），這些股份授予大陸政府對上市公司控制權。

美國財長貝森特（Scott Bessent）先前被問及會否把在美上市中國公司的股份除牌，他回應稱，華府不排除任何應付大陸的政策選項，一切政策選項「都在檯面」，但最終交由總統川普做決定。

瑞銀估計，目前約有230檔在美上市的中概股，在美國的總市值為4,600億美元，低於2021年底的1.1兆美元。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預計，這次任何潛在影響都更加可控。

許多大型中概股都已雙重上市，對於雙重上市的中概股，香港股票的比例在過去三年中增加30個百分點，達到總市值的60%左右，香港市場的南向持股比例顯著提高，從2021年佔市值的5%上升到目前的11至12%。然而，中美關係走向的不確定性短期內繼續讓股價承壓。