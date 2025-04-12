對沖基金賣股 陸對額度設限

隨著中美貿易戰升級，大陸證交所對每日股票淨賣出額設限為人民幣5,000萬元（約新台幣2.2億元），路透報導，四位消息人士透露，大陸證券交易所已就對沖基金和大型散戶投資者的每日淨賣出股票規模設置了限制。在對美貿易戰升級之際，該動作顯示大陸政府加大對國內股市的支持。此舉旨在平衡市場流動性與交易穩定性，避免集中賣出對市場造成過度衝擊‌。

A股昨（11）日三大指數開低走高，上證指數昨天收在3,238點，上漲0.45%，已經連續四天走高收紅。

兩位投資者消息人士表示，通過券商口頭警告實施的每日股票淨賣出軟性限額已設定為人民幣5,000萬元（約新台幣2.2億元）。不遵守規定可能會導致交易帳戶被發布該指令的證交所暫停。

四位消息人士均拒絕具名，因為他們未獲得向媒體發言的授權。上海和深圳證交所沒有回應路透的置評請求。

其中一位券商消息人士表示，這樣的限制是可以理解的，大家不想違背國家意願。

據路透看到的通知顯示，券商被要求密切監控私募基金和大型散戶客戶的交易。

通知稱，如果市場再次暴跌，投資者每日淨賣出額度上限（目前為人民幣5,000萬元）可能進一步降低。

對於大陸股市，中原證券認為，當前上證指數與創業板指數的平均本益分別為13.5倍、32.9倍，處於近三年中位數平均水平，適合中長期布局。2025年財政政策預計更加積極，貨幣政策方面，人行可能擇機降準降息以維持市場流動性充裕，未來市場有望呈現科技領漲、紅利防禦、消費復甦與內需驅動的特徵。短線建議關注食品飲料、消費電子、電子元件以及文化傳媒等行業的投資機會。

渤海證券認為，外部不確定風險進一步顯化，市場的主要看點在於管理層以怎樣的節奏和力度對沖外部影響。管理層已明確表明宏觀政策要更加積極有為，以有力有效的政策應對外部環境的不確定性。

由此，經濟政策將顯著發力，疊加上中央匯金等穩市資金大舉加倉A股，將有助於A股市場克服困難，實現底部的止穩回升。