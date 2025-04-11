才宣布減少進口美國電影 陸與西班牙簽署備忘錄深化電影領域合作

大陸國家電影院甫於10日宣布將適度減少美國影片進口數量，並將引進世界更多國家優秀影片，該局隨即在隔日宣布，與西班牙簽署備忘錄，雙方將進一步深化電影領域的交流，在參加節展、互映影片、合作攝制、人員往來等方面拓展務實合作。

大陸國家電影局11日晚間發布消息，在西班牙首相桑切斯對大陸進行國事訪問之際，大陸中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯在北京簽署《中華人民共和國國家電影局和西班牙王國電影與視聽藝術局關於電影合作的諒解備忘錄》。大陸國務院總理李強與桑切斯見證了合作文件的簽署。

消息指出，大陸是全球第二大電影市場。近年來，中西影視交流合作持續深入，取得重要成果。根據備忘錄內容，中西雙方將進一步深化電影領域的交流合作，在參加節展、互映影片、合作攝制、人員往來等方面拓展務實合作，為推動兩國人文交流和雙邊關係高水平發展注入新動力。

據央視報導，大陸國家電影局發言人10日表示，美國政府對大陸濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令大陸觀眾對美國影片好感度進一步降低。該發言人稱，大陸國家電影局將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量，並將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。