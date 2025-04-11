美中貿易戰加劇 大陸訂每日股票淨賣出額上限

路透社引述4名消息人士報導，中國證券交易所已對避險基金和大型散戶設定每日股票淨賣出額上限為5000萬人民幣，顯示美中貿易戰加劇之際，中國正在為本地股市提供更多支持。

有2名投資者消息人士透露，在證券經紀商口頭警告下，個別避險基金公司和大型散戶投資人的股票淨賣出額軟性上限，已訂在每日5000萬人民幣（合新台幣約2億2100萬元）。

另2位券商消息人士表示，若不遵守規定，可能被下達這道命令的證交所停用交易帳戶。

由於未獲授權向媒體發言，這4名消息人士均拒絕公開身分。上海和深圳證交所未回覆路透社置評請求。

美國總統川普（Donald Trump）對中國銷美商品徵收高額關稅，使美中貿易戰進一步升級，進而衝擊中國股市。北京當局已採取一系列措施試圖穩住陸股，這些措施很大程度上確保陸股不像全球股市一樣遭到拋售。

其中1名券商消息人士談到：「設下這類限制是可以理解的，因為你不會想要做出違背國家意志的事。」

根據昨天發布的通知，券商接獲指令，緊盯私募基金和大型散戶投資人的交易活動。路透社也看到了這則通知。

通知還指出，若中國股市再度下跌，投資者當前的每日5000萬人民幣淨賣出額上限可能會再下修。