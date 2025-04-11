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半導體關稅還沒來！陸半導體行業協會 緊急要求做「這件事」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國半導體行業協會，11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知。建議「積體電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。此外示意圖。歐新社
中國半導體行業協會，11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知。建議「積體電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。此外示意圖。歐新社

美國總統川普對全球揮舞關稅大刀，儘管半導體等關鍵產業暫時獲得豁免，但中國半導體行業協會，11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知。建議「積體電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。分析認為，這次的新規不僅是技術上的調整，更是對整個行業的一次重構。

通知稱，根據大陸海關總署的相關規定，「積體電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產地。請在申報時準備好PO證明材料，以備海關核查。具體規定，請大家認真學習「關於非優惠原產地規則中實質性改變標準的規定海關總署122號令」的內容。

搜狐新聞分析，這代表無論積體電路是否已經封裝，進口報關時的原產地，都將以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。這個變化看似簡單，實際上卻牽動整個行業的神經。

首先，原產地認定直接影響到關稅和貿易政策。若積體電路的晶圓流片工廠設在台灣，而最終產品在大陸封裝，那麼根據新規，這個積體電路的原產地就是台灣。這樣一來，相關的關稅和貿易政策都會受到影響。

其次，新規還涉及到供應鏈管理。企業需要重新評估供應鏈布局，以確保符合新的原產地認定規則。這可不是一個小工程，需要大量的時間和資源投入。

對於大陸的一些半導體企業來說，這個新規可能是一個挑戰，需要重新調整生產和供應鏈策略，以適應新的原產地認定規則。而對於一些跨國公司來說，這可能是一個機會。可以透過調整全球供應鏈布局，優化成本結構，從而在競爭中佔據優勢。

根據大陸海關數據顯示，2024年大陸進口自美國的產品總額約為1,636億美元，占大陸全年進口總額的6.2%。機械電子類產品位居第一，金額約為379億美元，在自美國進口產品的總額當中占比約23%。其中，積體電路產品金額約為118億美元；半導體製造設備及零部件金額約為45億美元。

半導體 海關 美國 關稅 電路

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