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美國抽關稅令港商陷困境 港府提供保費支援

中央社／ 香港11日電

美國對中國和香港徵收的「對等關稅」令香港中小企業陷入困境，香港當局為此即時推出三項支援措施，包括降低保費，協助出口商開拓東協市場等。

商務及經濟發展局昨天公布，為支援企業尤其是中小企業應對挑戰，出口信用保險局即時推出三項措施，一是延長「小營業額保單」保戶的免費付貨前風險保障至明年6月30日，這些保戶都是中小企業；二是為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠；三是降低新興市場保費，協助企業降低成本及開拓東協市場。

商經局局長丘應樺相信，信保局推出的支援措施可以協助香港企業加快開拓新興及多元市場。

對於政府提供的上述支援，中小企聯合會永遠榮譽主席劉達邦向本地媒體表示，相關措施有利廠商開發新市場，但指出廠商現時最迫切的問題，在於正在生產中及運送中的貨物面臨「被取消定單」的風險，而新措施難令這批廠商受惠，因為無法事後買保險。

製衣業訓練局主席、香港製衣業總商會會長鄭文德則向媒體說，這些支援措施能為企業降低營運成本，幫助非常大。

他指出，成衣商淨利率很低，而保費占比不少，信保局給予保費優惠，可以降低企業營運成本。

信保局是依法成立的官方認可機構，其設立的「小營業額保單」專為每年營業額少於港幣5000萬元的出口商而設，這為他們與海外買家簽定的合約提供保障。

中小企業 美國 關稅 香港

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