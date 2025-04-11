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王文濤與G20輪值主席國南非貿工部長陶 就美對等關稅議題通話

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
4月10日，大陸商務部部長王文濤與二十國集團（G20）輪值主席國、南非貿工部長帕克斯．陶（圖）就美加徵對等關稅議題等進行視頻通話。取自南非貿易、工業和競爭部網站
4月10日，大陸商務部部長王文濤與二十國集團（G20）輪值主席國、南非貿工部長帕克斯．陶（圖）就美加徵對等關稅議題等進行視頻通話。取自南非貿易、工業和競爭部網站

大陸商務部網站，4月10日，大陸商務部部長王文濤與二十國集團（G20）輪值主席國、南非貿工部長帕克斯．陶視頻通話，雙方圍繞應對美加徵所謂「對等關稅」，加強中南經貿合作，發揮二十國集團、金磚國家等多邊平台作用等問題進行了交流。

另王文濤昨10日也與沙烏地阿拉伯商務大臣卡斯比視訊通話，雙方圍繞應對美加徵所謂「對等關稅」，加強中國—沙烏地阿拉伯、中國—海合會經貿合作，發揮世貿組織作用、維護多邊貿易體制等問題進行了交流。

另根據南非《目擊者新聞》（EWN，Eyewitness News）報導，在美國總統川普突然逆轉表示，將暫時停止對大多數國家徵收的高關稅後，陶部長發表評論表示，影響是「巨大的」，因為它擾亂了許多跨國公司的貿易和投資預測。

他說，「這極其困難，而且現實情況是，它並沒有完全停止，現在停止的是30％，剩下的是全面提高10％的關稅。」他並證實，南非收到了關於川普所做決定的通知，南非的團隊與美國大使館進行了溝通，並已收到確認，原被徵收30% 的關稅已被取消。

陶表示，美國和中國是南非最大的兩個貿易夥伴，這肯定會對南非與兩國的貿易產生影響。事實上，這也會影響南非在世界各地產品分銷的方式，因此，兩國相互徵收的關稅將對其他所有國家產生巨大影響。

陶表示，南非計劃在6月或7 月舉行會議，與美國「接觸」解決問題。他並表示，與美國實現關係正常化非常重要。

南非 大陸商務部 對等關稅 美國

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