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廣東發布8項AI行業大模型

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東省人工智慧與機器人產業創新發展領導小組辦公室9日在廣州舉行新聞發布會，發布8個人工智慧行業大模型、30個應用場景、29個應用解決方案和13個智慧終端產品。 　　

中新社報導，算力、芯片和大模型是人工智慧賦能千行百業的基礎底座。廣東省工業和信息化廳副廳長曲曉傑稱，這8個大模型都已經在相關領域初步應用並取得顯著成效。比如，博依特推出的製漿造紙行業工藝大模型，使得平均生產效率提升10%、製造成本下降4%；深信服安全大模型可24小時不間斷工作，將需要多次手動操作的安全運營工作量減少92%。 　　

30個應用場景涉及工業、教育、醫療、安全等多個領域。其中，在工業領域，廣東梳理電子信息、汽車、機械裝備、紡織服裝、家電等10個細分行業的研發、生產、質檢、管理等全流程場景；在醫療領域，廣東梳理影像診斷、臨床決策、手術規畫、門診分診、就醫諮詢等10個典型場景。

13個智慧終端產品中，數控機床智慧系統已廣泛用於3C製造業（計算機、通信和消費電子製造業）和汽車製造業，提升了5%至20%的加工效率、10%至25%的產能；人工智慧導診數字人可使醫院每天多接待10%的患者，每年還可節省數百萬元人民幣的人工客服成本。 　　曲曉傑表示，廣東將堅持做好資源協調、企業培育、產業集聚、生態優化、交流促進等保障工作，支持更多人工智慧與機器人企業在技術產業化、產品市場化和服務商業化等方面不斷突破，持續推出質優價廉的產品和服務，加快人工智慧賦能千行百業、深化「機器人+」場景應用。

和服 廣東

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