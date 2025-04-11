陸50城新房交易增長 止跌回穩

今年第一季度，大陸重點城市新房市場交易活躍度提升。據上海易居房地產研究院9日發布的一份報告顯示，2025年第一季度，中國50個重點城市新建商品住宅成交面積為3229萬平方公尺，同比增長3%。去年全年這項數據為下跌25%。

中新社報導，觀察月度數據，1-2月份受春節假期因素影響，50城新房交易數據出現波動，而3月份交易數據明顯拉升，環比增速超過90%，部分城市樓市現「小陽春」行情，也為今年第一季度樓市向好發展創造較好基礎。

報告顯示，去年第四季度開始，中國50城新房成交面積同比增速總體上處於正增長區間。除今年1月份數據有一定波動外，2-3月份都保持了正增長，同比增速分別為19%和6%。這意味著重點城市樓市總體止跌回穩態勢已持續6個月。

從22個一、二線城市來看，今年第一季度深圳新房交易量同比表現最強。數據顯示，第一季度深圳新房成交面積同比增長69%。同期，合肥、福州、寧波、廈門新房成交面積同比增速較高，均超過40%。