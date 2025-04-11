迎關稅戰 福建「一對一」助外貿企業

美國總統川普加徵關稅重創外貿企業。福建省發布「深化內外貿一體化發展實施方案（徵求意見稿）」 ，其中提到「一對一」幫助外貿企業開拓國內市場，消納部分出口受阻產品；推動兩岸在食品、農產品等領域標準共通。

香港經濟日報報導，「意見稿」提到，融入大陸全國統一大市場。打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，2025年底前在省市縣三級全面開展市場准入效能評估，推動破除100條以上隱性壁壘；建立重點企業聯繫機制。

聚焦紡織服裝、箱包、食品等傳統優勢出口行業，建立省市縣分級分類聯繫重點外貿企業機制，聯動行業商協會深入調查外貿企業需求，「一對一」幫助開拓國內市場，消納部分出口受阻產品。根據企業出口、內銷情況，動態調整重點聯繫企業名單。

意見稿還提到，推進內外貿標準認證銜接。支持企業、事業單位、行業協會、高等院校、科研院所等單位和部門參與國際標準制修訂，對主導、參與制定及修訂的單位和部門，按規定給予資金補助。加強技術性貿易措施研究，發布預警、通報信息，助力企業及時掌握境外新發布的標準技術指標。

吸納台灣專家加入大陸各級各類標委會，推動兩岸在食品、農產品等領域標準共通；支持平潭綜合實驗區擴大對台灣方面認證結果採信試點工作。

大力開展國外技術法規標準的收集、研究和評定工作，結合企業實際研究提出貿易關注，整合海關和企業技術力量，積極參與評議主要貿易國家TBT/SPS措施，助力企業應對技貿壁壘，提升出口競爭力。