中美槓上了…短期僵局難解

經濟日報／ 編譯徐榆涵盧思綸／綜合外電
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。美聯社資料照片
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。美聯社資料照片

美國總統川普9日提高對中國大陸對等關稅至145%後，暗示不會再上調，他也願意與中國國家主席習近平會面。彭博資訊分析，川普以強硬的個人風格，還企圖以「差別」關稅待遇孤立中國，逼迫中方上談判桌，可能難以為習近平所接受，難打破當前僵局。

川普9日在白宮被問到是否願意和習近平會面時，回答「當然，他是我的朋友，我喜歡他，我當然會跟他會面」。川普被問到在中方坐上談判桌前，是否需要進一步提高關稅時說，「我認為我們不需要再加了，我們非常謹慎計算出這個數字」。

然而川普強硬的談判風格勢必難為中方接受。中方已表示，希望美方先展現「尊重」，顯示有效談判的前景渺茫。根據中共慣例，在習近平參與會談前，須由下級官員先行接觸，川普則更傾向於透過領導人直接對話達成協議，且北京迄今對內都展現抗美的強硬立場。

川普 習近平

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