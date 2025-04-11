美中貿易戰 北京不退讓、不缺談判籌碼

經濟日報／ 編譯葉亭均徐榆涵／綜合外電
美國與中國大陸貿易戰愈演愈烈，雙方都未顯露要退讓的態度。美聯社
美國與中國大陸貿易戰愈演愈烈，雙方都未顯露要退讓的態度。美聯社

美國與中國大陸貿易戰愈演愈烈，雙方都未顯露要退讓的態度，中方認為自己並非沒有談判籌碼，包括中國大陸貿易更具彈性、不用面對選民壓力，可反制的工具包括加碼刺激國內經濟、企業不會斷然擺脫中國大陸、對美國企業施壓、出口管制，以及手上持有大量美債等。

中國從2018年美中貿易戰開打以來，已汲取教訓，降低對美元出口的依賴並且推動「去美元化」。彭博分析美國國際貿易委員會的數據後發現，在一些產業，美國對中國的依賴度甚至更高。美國超過90%的折疊傘、保溫瓶、仿真花、LED燈和木質衣架從中國進口。

華爾街日報也報導，中國已開始與柬埔寨、寮國及泰國等東南亞國家接觸，試圖提振彼此貿易，並推動使用人民幣結算交易。

此外，相對於川普偏重以關稅為貿易武器，中國的策略更多元，依賴中國大陸市場對美國企業的吸引力，核心策略是透過施壓，讓依賴與中國合作的美國企業感受到艱難處境。最近調查顯示，許多跨國企業，從汽車製造商、製藥公司及半導體廠商，依然選擇繼續與中國保持業務往來。

北京當局最新的反制措施更著重於打壓從事高端技術的美國企業，並且還在準備其他方法，例如以市場准入為籌碼，迫使美國企業交出智慧財產權。

相較於美國總統川普，中國國家主席習近平無需面對選舉，只要他點頭，財政部便可迅速啟動財政刺激。標普全球評級亞太區首席經濟學家高路易表示，北京目前必須把重點放在刺激消費上，出口在中國GDP的占比已不足20%。

有些措施因為代價過高，因此中方不太可能採用。其中包括大幅貶值人民幣或大規模拋售美國公債，可能會破壞中國的金融市場穩定，並影響其加強與其他國家貿易關係的戰略目標。

人民幣 北京 美國公債

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