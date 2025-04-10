華為、小米投資的超級獨角獸 昂瑞微是什麼來頭？

華為及小米都有投資的大陸第三大射頻前端晶片設計企業─昂瑞微公司，日前在上海科創板IPO申請案獲受理，擬募資人民幣20.67億元，主要用於5G射頻模組與物聯網晶片研發。

昂瑞微被華為的投資公司哈勃與小米的長江產業基金雙重押注（各持股4.16%），年晶片出貨量超過10億顆。

其自主研發的5G PA晶片已率先實現對主流手機品牌客戶旗艦機型大規模量產出貨，使其擺脫對Skyworks、Qorvo等美系巨頭的絕對依賴。

據2024年4月9日發佈的《2024•胡潤全球獨角獸榜》，昂瑞微的估值達到85億元人民幣，位列榜單第976位。

昂瑞微掌門人錢永學，1999年從湖南大學物理系畢業，並順利考入中國科學院微電子所微電子學與固體電子學專業，獲得碩士學位。被譽為國產晶片技術突破的關鍵人物。

他曾在「中國晶片黃埔軍校」銳迪科深耕多年。在射頻被海外大廠卡脖子的時代，他帶領團隊推出首款大陸國產2G射頻功放晶片。

2012年，錢永學與技術夥伴楊清華聯合創立中科漢天下（後更名昂瑞微）。

昂瑞微以CMOS PA起家，PA模擬技術積累深厚，屬於老牌大陸國產PA設計廠商，3G系列產品早在2015年就實現單月出貨量超過800萬套，佔有率大陸國內第一。

隨著5G浪潮席捲，其聚焦射頻前端晶片及物聯網SoC晶片研發，其5G L-PAMiD模組率先在榮耀、三星等旗艦機型批量出貨，打破了Skyworks、Qorvo等國際廠商對高端射頻模組的壟斷，使大陸國產晶片在全球前十大手機品牌（除蘋果外）供應鏈中站穩腳跟。

目前，昂瑞微總部設立於北京海澱，在上海、深圳、廣州、大連、西安、中國香港設有研發中心，在上海、深圳、韓國等設有銷售/技術支援中心，在蘇州設有運營中心。

昂瑞微以年複合增長率50.88%的迅猛態勢，在2024年實現人民幣21.01億元營收，其中射頻前端業務貢獻17.9億元，規模躍居國內第三，僅次於卓勝微與唯捷創芯。

另外，其射頻SoC晶片產品也已導入阿里、小米、惠普、凱迪仕、華立科技、三諾醫療等知名工業、醫療、物聯網客戶。

昂瑞微的OM6626射頻SoC晶片與同行知名企業Nordic的nRF52832相比，其在發射和接收功耗下均顯著優於競品，睡眠電流也更加低。

資本市場的青睞為這家硬科技企業注入動能。自2013年國科投資300萬元天使輪起步，昂瑞微先後完成13輪融資。

2020年更迎來小米長江產業基金與華為哈勃投資的「雙星加持」，二者各持股4.16%，分列第五、第六大股東，形成「終端廠商+晶片設計」的生態協同；深創投、聯想創投等頭部機構的入局，也為技術研發提供了充足彈藥。

華為哈勃與小米長江產業基金的入局，讓這場看似平行的產業資本佈局，實則暗藏兩家科技巨頭在供應鏈博弈中的深層謀略。

華為旨在強化半導體產業鏈的自主可控性，減少對海外供應商的依賴。尤其是在美國技術封鎖背景下，通過扶持昂瑞微這類本土企業，可加速國產射頻晶片在高端市場的突破（如5G PAMiD模組），同時為其基站與終端設備提供更適配的國產化解決方案。

小米則著眼於供應鏈安全與成本優化，通過資本紐帶深化與昂瑞微的合作，確保其在智慧手機與IoT設備中射頻晶片的穩定供應，並借助昂瑞微的高性價比產品（如集成度提升30%、功耗降低20%的射頻前端模組）鞏固市場競爭力。

華為哈勃過去三年投資超 40 家晶片企業，通過 「訂單 + 資本」模式構建自主可控的產業鏈，而小米長江產業基金則通過投資 80 餘家半導體企業完善生態佈局。

昂瑞微作為國內第三大射頻前端晶片設計企業，2024 年全球市場佔有率達 1.22%，其5G 射頻前端晶片在小米、vivo 等品牌的滲透率持續提升，這與華為、小米在 5G 終端市場的擴張形成共振。

此外，昂瑞微在車規級晶片、物聯網領域的佈局，契合華為「1+8+N」 全場景戰略與小米 IoT 生態的需求，雙方通過資本綁定實現技術協同與市場共用。

儘管昂瑞微三年營收複合增長率超50%，但2022-2024年累計虧損超8億元、20.22%的毛利率相較國際巨頭40%以上的水準仍顯羸弱，反應出國產晶片「技術追平卻難逃代工桎梏」的尷尬。

其GaAs工藝依賴穩懋半導體代工，每片晶圓成本較Skyworks自建產線高出17%，而華為、小米的訂單尚未形成規模效應，前五大客戶集中度70左右%。