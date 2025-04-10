貿易戰帶來機遇？大摩籲中方將美國以外國家關稅降到零

面對美國關稅戰衝擊全球，中美貿易戰摩擦升溫，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強近日出席研討會時表示，這其實也是給大陸提供機遇，他建議大陸一定要出手快，將美國以外國家的關稅到降到零，並且將大陸一年內需在未來五年增加30%至3兆美元，以此擴展大陸在地緣政治上的空間。

中國宏觀經濟論壇9日線上舉行CMF熱點問題研討會第102期，邢自強出席並做主題演講。他首先指出，關稅衝擊對美國自身造成的傷害很大，也會重創全球經濟，結合美國經濟跟大陸之間的直接管道，對大陸出口的影響，和間接管道，如果全球被拖累下來，也會影響到大陸，目前已經看到大陸進行反擊的勇氣，接下來是要有智慧去對衝和有戰略去破局。

他認為，這時候比拼的是大陸能否爭分奪秒推出相關刺激政策，抵消掉關稅對的衝擊，在博弈中佔據上風。因為貿易戰對全球都產生損害，這時候比的是誰受損相對小一點。大陸在今年兩會已經制定約人民幣2兆元廣義赤字的擴張，他建議，可能不要再等到7月底政治局會議，也不用等到4月份、5月份一些像出口數據、採購經理人指標顯著回落了，政策推進流程要加快，「一定要出手快，畢竟全球金融市場的震蕩不等人，中美之間的信心博弈不等人。」

邢自強強調，更關鍵的是怎樣抓住這次美國主動選擇，為了治理其國內社會問題，從冷戰之後它建立的這種全球貿易體系逐步的退縮，走向孤立主義，其實也給大陸提供機遇。

談到要如何應對美國走向退縮的貿易保護主義時代，邢自強提出，一是對美國之外的國家，在未來五年把關稅降到零，對其外商直接投資和大陸自身民營企業投資准入限制降到零，對大陸自身產業補貼降到零；其次是2030年大陸內需消費目標增加30%，比今年規模增加3兆美元。

他並建議，當美國未來的關稅機制可能會長期存在，大陸過去二十多年以供給側和工業製造為主導的增長範式面臨巨大的挑戰，「現在是一個戰略抉擇期，繼續堅持供給側立國、工業製造導向，還是要轉向內需消費，通過社會福利的改革構建更加平衡的經濟和貿易。」

邢自強提到，一些歐洲背景智庫擔憂，當美國市場逐漸封閉，大陸過剩產能產品會大量湧入其他國家和地區，給歐洲、亞洲、南美帶來壓力，這個擔憂有一定的合理性，甚至可以推斷，未來一小段時間如果大陸繼續堅持供給側為主導的外向型的製造立國的經濟模式，歐亞各國會效仿美國，紛紛出台貿易保護主義政策，導致最終全球貿易回到二戰前的割裂狀態，這將極大增加大陸在地緣政治上拓展空間的難度。

從戰略意義上來說，大陸當前一年消費內需是10兆美元，佔GDP一半，若未來五年增加30%至3兆美元，這個增量可以填補美國貿易保護主義造成全球需求的潛在空白，給包括大陸企業在內的歐亞各國企業提供市場機遇。除了增加3兆美元消費增量，還包括在未來五年內對美國之外的其他國家加快開放，將關稅降到零，將市場准入限制降到零，將對產業本地補貼降到零，這就給全球市場提供了廣闊空間，以大陸內需增長彌補美國消費市場收縮帶來的缺口。