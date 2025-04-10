前「華為天才少年」彭志輝 出席陸總理李強座談會

大陸國務院總理李強9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。與會企業家中，出生於1993年的彭志輝以智元機器人聯合創始人兼首席技術官（CTO）的身分參加座談會，彭志輝是繼深度求索（DeepSeek）的梁文鋒、宇樹科技的王興興之後，今年第3位出席大陸高層座談會的年輕科技創業者。

新華社9日的報導指，座談會上，張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽等先後發言，就應對外部衝擊、推動經濟持續向好提出意見建議。

財聯社指，張斌是中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長，李迅雷是中泰證券股份有限公司首席經濟學家，沈建光是京東集團副總裁、首席經濟學家，萬敏是中國遠洋海運集團有限公司董事長，鄭津是廣西柳工集團有限公司董事長，彭志輝是智元機器人聯合創始人兼首席技術官，王鑽是福建縱騰網絡有限公司總裁。

星島網報導稱，上述7人中，3名是經濟專家代表，萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽4人均為企業家代表，彭志輝之前曾於2020年以「華為天才少年計劃」最高檔年薪入職華為，從事昇騰AI晶片和AI算法研究。

出生1993年的彭志輝，在大陸影音平台B站擁有逾百萬粉絲，網名「稚暉君」；2018年他從電子科技大學信通學院研究生畢業，亦曾就職於OPPO研究院人工智能實驗室。2022年彭志輝從華為離職後，2023年2月聯合創立智元機器人。

2023年8月，智元機器人發表首款人形機器人「遠征A1」，去年打造上海首座人形機器人量產工廠，今年1月下線突破千台；3月10日，發布首個通用具身基座大模型GO-1，3月11日，發布新款人形機器人靈犀X2，能騎車、玩滑板、縫針，還搭載情緒運算引擎。