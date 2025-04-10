陸國有銀行助力穩A股 加速股票回購增持貸款業務

為穩定美國加徵關稅衝擊的大陸股市，大陸上百間上市企業近期宣布股票回購增持，大陸國有銀行近期披露股票回購增持貸款業務的進展與規劃，此事顯示各銀行加大支持力道，加速回購增持貸款落地。

大陸央行去年10月推出股票回購增持再貸款，目的是引導金融機構向符合條件的上市公司和主要股東提供貸款，支持其回購和增持上市公司股票。上海證券報引用Wind數據顯示，近期已有超過450家上市公司發布計劃使用銀行貸款回購增持的公告，合計貸款金額上限超過人民幣900億元，工行、農行、建行、興業銀行、中信銀行等均參與，絕大多數為期限較長的3年期貸款。

工商銀行相關負責人表示，近期接洽的企業資金需求近人民幣500億元，截至目前，該行已累計支持及儲備項目近400筆，涉及交易金額規模逾人民幣千億元，橫跨主板、創業板、科創板等多個板塊，有力支持央國企、民營企業強化市值管理、優化資本運營等需求。

農業銀行相關負責人表示，截至3月底，農業銀行已累計替多個領域、53家上市公司，提供股票回購增持專項貸款服務，貸款簽約金額逾人民幣150億元，已投放金額逾人民幣85億元，也與多家央國企、民營上市公司達成股票回購增持專項貸款合作意向。

至於中國銀行，截至3月底，已支持73個上市公司股票回購增持計劃，包括美的集團、精工鋼構等多家上市公司，合計達成貸款意向金額人民幣253.6億元。相關負責人表示，為快速推進政策落地，該行及時公布專屬配套方案，設立單獨貸款產品和統計科目，明確標準業務流程、貸後監控要求。

建設銀行近期成立股票回購增持專班，全力推動對上市公司及其主要股東開展股票回購增持、加強市值管理等各類金融服務工作。近日，該行已與超過80家意向企業對接股票回購增持貸款業務。截至目前，已服務上市公司及其主要股東近70戶，涵蓋國企、央企、民企等企業，涉及深交所、上交所、北交所客戶。

交通銀行相關負責人表示，該行會著力用好股票回購增持專項再貸款政策工具，服務上市公司及股東的回購和增持，以進一步維護資本市場穩定運行，提振市場信心；9日，上市公司「國際醫學」發布公告稱，已取得交通銀行陝西省分行最高不超過人民幣4450萬元的股票回購專項貸款承諾。

郵儲銀行相關負責人介紹，該行各地分行積極行動，透過多種形式走訪對接企業，了解上市公司業務需求，並開通業務綠色通道，安排專人負責，為客戶量身定製融資方案。以郵儲銀行天津分行為例，該行僅3天便完成首筆股票回購增持貸款業務的授信批覆。隨後，郵儲銀行在北京、山東、浙江等多地的分行也完成相關業務。