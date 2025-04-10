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學者：美國想與中國經貿脫鉤斷鏈

中央社／ 香港10日電

香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，這次美國對進口中國產品大幅加徵關稅，相信是想與中方脫鉤斷鏈。另外，香港商界人士表示，美國加徵關稅後，本地出口商已沒有生意可做。

官方香港電台今天報導，麥萃才在該台節目上說，美國關稅加至125%，基本上中美之間已經不能貿易，沒有生意做，相信美方是想與中方脫鉤斷鏈。

他說，除非中美雙方對話，否則，香港企業不應再存有幻想，應該專注發展其他市場。

香港工業總會主席莊子雄在同一節目上說，在貿易戰之下，無論美方加徵多少關稅，數字上已沒有意義，因為雙方已經不能做生意。

他說，現時對香港企業的最大挑戰，是產品如果繼續在中國大陸生產，不知道能否出貨，而美國買家也不知道怎樣做，部分買家已詢問可否取消訂單，也有買家要求不要太快出貨。

美國 香港

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