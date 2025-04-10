提高供應鏈韌性！陸新發現「高純石英礦」 降低對外依賴

大陸自然資源部近日發布《新發現礦種公告》，確認了一項新礦種「高純石英礦」，主要用途於半導體和太陽能發電等高技術產業，大陸官媒指出，高純石英礦的出現，將改變先前高度依賴進口的情況，有助於相關策略性新興產業的高品質發展。

據介紹，高純石英礦是指經選礦、提純後，可獲得二氧化矽純度不低於99.995%，雜質與包裹體含量符合半導體、太陽能等高科技領域應用需求的岩石；具備耐高溫、耐腐蝕、低熱膨脹性、高絕緣性與高透光性等特點，是半導體、太陽能等策略性新興產業不可或缺的關鍵基礎材料。

大陸前瞻產業研究院報告顯示，2019到2023年間，大陸4N（純度≥99.99%）及以上高純石英行業貿易總額、貿易逆差均呈波動趨勢，分別在2020年和2022年達到最低、最高值。2023年大陸高純石英進出口總額和貿易逆差，分別為人民幣131.6億元和106.7億元，年減27.4%、38.8%，對外依賴程度有所下降。進口來源國主要為德國和馬來西亞。2023年，兩國進口貿易數量占總進口貿易量的92.9%，進口總額占總進口額的90.1%。

央視報導，大陸近年推動新一輪找礦突破戰略行動，分別在2020、2021年間在河南東秦嶺、新疆阿勒泰等地發現多處高純石英礦，多家企業與研究機構分別展開技術突破，取得4N5級以上的中試產品，部分樣品達到4N8級。高純石英礦為全球稀有、中國大陸高度依賴進口的策略性資源，在高純石英礦的調查評估、資源探勘、深度提純、定向去雜等方面取得重要突破，推動大陸本土資源生產高純石英砂的產業化邁出關鍵一步。

中國工程院院士毛景文表示，設立新礦種有助於推動相關策略性新興產業高品質發展，對於培育與發展新質生產力、提升產業鏈與供應鏈的韌性及安全性，將產生正面影響。