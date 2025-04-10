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美對等關稅衝擊全球 陸在WTO會議抨擊：開錯方、吃錯藥

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
WTO於9日在瑞士日內瓦召開貨物貿易理事會年度首次會議，陸方主動設置議題，對美國對等關稅措施表達關切，稱對等關稅是「開錯方、吃錯藥」。（美聯社）
WTO於9日在瑞士日內瓦召開貨物貿易理事會年度首次會議，陸方主動設置議題，對美國對等關稅措施表達關切，稱對等關稅是「開錯方、吃錯藥」。（美聯社）

世界貿易組織（WTO）9日在瑞士日內瓦召開貨物貿易理事會（Council for Trade in Goods, CTG）年度首次會議，陸方主動設置議題，對美國對等關稅措施表達關切，稱對等關稅是「開錯方、吃錯藥」。而在同場會議上，印度對該議題基本保持沉默，甚至指責中國大陸導致該局勢，迫使美國不得不採取這些手段。

CTG是WTO的最高附屬機構之一，直接向總理事會彙報，該組織依照協定負責監督所有與貨物貿易相關的協定的實施。新華社報導，陸方在這場會議上對美國對等關稅措施及其惡劣影響表達嚴重關切，要求美方切實遵守世貿組織規則，避免對全球經濟和多邊貿易體製造成負面衝擊。

陸方指出，以世貿組織為核心的多邊貿易體制為全球貿易提供了根本制度保障，以最惠國待遇原則為基礎的多邊關稅承諾確保所有成員在透明、可預期和非歧視的環境下開展貿易和合作，並指美方的「對等關稅」稅率遠超其在世貿組織承諾的約束關稅水準，單方面任意加徵歧視性關稅，嚴重違反世貿組織最惠國待遇這一根本原則，是典型的單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

陸方表示，美國是多邊貿易體制的創建者和主要受益方，以貨物貿易平衡與否評判在國際貿易中的整體獲益高低，是極其片面的；陸方還指所謂的「對等關稅」是「開錯方、吃錯藥」，不僅無助於解決貿易不平衡問題，還會反噬美國自身，嚴重擾亂國際貿易秩序。「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方呼籲所有世貿組織成員以史為鑒，堅守和維護多邊貿易規則，通過多邊對話和合作解決分歧。」

新華社報導指出，歐盟、英國、加拿大、日本、瑞士等46個WTO成員在此議程下發言。歐盟表示，美國對等關稅措施嚴重損害世貿組織基本原則，無助於解決貿易失衡問題；英國、加拿大、日本、韓國等成員批評美國對等關稅措施擾亂國際貿易秩序，破壞全球產業鏈供應鏈穩定運轉，將損害包括美國在內的各國生產商、消費者利益；秘魯、哈薩克、查德等成員譴責美國對等關稅對經濟脆弱的發展中成員，特別是最不發達國家成員造成嚴重衝擊。

針對這場會議，印度時報（The Times of India）10日報導，歐盟、瑞士、巴西、日本、南韓和新加坡等國在這場會議上對美方的做法提出批評，認為這些高關稅措施將對全球貿易和經濟造成負面影響，尤其是對貧窮和發展中國家而言。

不過印度在會議期間選擇保持觀察員身份，並未參與中國大陸對川普政府徵收對等關稅的指責，在會議期間，印度、墨西哥和阿根廷是少數沒有發表意見的國家之一。印度時報的報導指出，印度在這一問題上措辭謹慎，基本保持沉默，甚至還指責中國導致了這種局勢，迫使美國不得不採取這些手段。

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