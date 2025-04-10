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川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

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北京進退兩難 只能打「經濟消耗戰 」

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國總統川普與中國大陸打關稅戰，恐重創大陸出口，圖為江蘇連雲港，碼頭堆放等待運送的貨櫃。(路透)
美國總統川普與中國大陸打關稅戰，恐重創大陸出口，圖為江蘇連雲港，碼頭堆放等待運送的貨櫃。(路透)

路透八日分析，川普政府對中國大陸輸美商品，以及任何購買或組裝中國商品的國家加關稅北京被逼得進退兩難，只能準備打經濟消耗戰。中國可能吸引亞歐和其他地區的投資人，但這艘逃生艇並不夠大。北京用關稅和出口管制反擊的效果有限，畢竟中國輸美商品約是其進口額的三倍。

華爾街日報九日報導，自美國總統川普首任與中國大陸打貿易戰以來，北京已打造一系列工具打擊美國痛處，現在更準備全面運用這些工具，包括出口管制、監管調查和不可靠實體清單等。

此外，北京正準備採取新方法施壓美國公司，迫使美企放棄作為最重要資產的智慧財產權，否則將失去進入中國市場的機會。

任職歐巴馬政府的前國安高官、喬治城大學教授麥艾文說，「中國系統性整合一系列新工具，以盡量降低中國的成本並盡量增加美國痛苦」；北京已做好準備，將讓他們在貿易戰占有不對稱優勢。

自上周起，美國對幾乎所有經濟體加關稅，並對越南等中國工廠持續轉移生產線的國家徵更高關稅。 一位匿名的中國政策顧問直言，「誰先投降就會成為被害人，這攸關誰堅持更久」。

對北京而言，貨幣貶值將是減輕關稅衝擊的最簡單辦法，但這可能引發資本外逃，也會疏遠中國可能試圖討好的貿易夥伴。

截至目前為止，北京幾乎沒採取有意義的措施來促進家戶消費，利用關稅和出口管制反擊的效果也有限，但若北京相信其忍耐度高於華府，這可能成為唯一選項。

對川普一再加中國關稅，北京回嗆奉陪到底。經濟諮詢機構龍洲經訊創始合夥人兼研究主管葛藝豪表示，「中國對美國造成的痛苦，不會像中國感受的痛楚一樣多，因為中國擁有龐大的對美貿易順差，而且除了稀土，出口管制會造成更多損失」；「北京此舉透露的訊息是，將抵抗美國主宰的企圖，並非常樂意打場經濟消耗戰」。

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