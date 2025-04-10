大陸官媒：關稅反制措施合情合理

美國對中國大陸課徵百分之一○四關稅昨日生效，大陸在昨晚宣布進一步的反制措施前，先透過官媒釋出「談判大門還沒關上」的訊號，大陸外交部下午也先強調美方應拿出平等、尊重、互惠的態度來談判。

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨引述消息人士說法指，大陸對美方威脅升級關稅的回應有兩點值得注意，一是「奉陪到底」，大陸面對美方從二月一日開始的三輪加徵關稅，已推出廿多個反制措施，這些反制是被迫的，也是合理合情合法的。二是關於「對話」，文章強調「談判的大門，我們當然沒有關上，但絕不是以這種方式」。

文章並引述大陸對外經濟貿易大學教授崔凡指出，美方妄圖與各國進行一對一雙邊談判，利用優勢談判地位，各個擊破，大陸作為全球第一大貿易體，不示弱，不退讓，本身就是向世界展現維護多邊貿易體制的堅定決心。

「玉淵譚天」強調，關稅戰就是發展之戰。發展是世界各國的普遍權利，而不是美國的專利，「我們要做的，是捍衛我們的發展權利，是捍衛我們的經濟繼續企穩向好」。

大陸外交部發言人林劍昨下午批評，美方仍在對大陸「濫施關稅」，一味地進行極限施壓，對這種霸道、霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。他強調，「美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度」。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。林劍並指，大陸人民的正當發展權不容剝奪，大陸的主權安全發展利益不容侵犯，「我們將繼續採取堅決有力措施，維護自身正當權益」。

面對中美關稅戰升級，大陸商務部對外貿易司副司長肖露昨表示，今年以來，大陸外貿發展面臨的風險挑戰明顯增多，大陸將和更多貿易夥伴攜手合作，「有信心和底氣面對各種風險挑戰」。