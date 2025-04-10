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大陸國務院白皮書細數美違反經貿協議 籲美對話解決分歧

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
美國與中國大陸關稅戰持續升溫，圖為四月九日民眾走過上海金融區人行天橋，天橋上的螢幕顯示，上證綜合指數和深證成指，不降反升。（法新社）
美國與中國大陸關稅戰持續升溫，圖為四月九日民眾走過上海金融區人行天橋，天橋上的螢幕顯示，上證綜合指數和深證成指，不降反升。（法新社）

美國對中國大陸課徵百分之一○四關稅在台北時間昨日中午生效後，大陸國務院新聞辦發布了二點八萬字的白皮書，細數美方如何違反「中美第一階段經貿協議」、世貿組織規則，但也強調雙方可透過平等對話解決經貿分歧。

大陸國務院新聞辦昨下午發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，內容強調中美經貿關係的本質是「互利共贏」；美國違反中美第一階段經貿協議義務；大陸認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展。

「單邊、保護主義嚴重干擾經貿」

白皮書指出，中共與美國建交四十六年來，雙方貿易額從不足廿五億美元躍升至去年的近六八八三億美元。但是近年來美單邊主義、保護主義抬頭，嚴重干擾雙方正常經貿合作。二○一八年中美經貿摩擦以來，美方對超過五千億美元大陸輸美產品加徵高額關稅，持續祭出對大陸遏制打壓政策。大陸「不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家利益」，同時始終堅持「通過對話協商解決爭議的基本立場」，與美方開展多輪經貿磋商，「努力穩定雙邊經貿關係」。

對於二○二○年初簽署的「中美第一階段經貿協議」，白皮書指責美方未落實協議裡涉及技術轉移、食品與農產品貿易及金融與匯率等三大類承諾，且違反「協議」精神，全面升級對大陸晶片、半導體設備出口管制，並頻頻進行制裁，並未提供陸方擴大採購便利條件。

白皮書強調大陸堅決反對以單邊主義、保護主義破壞多邊貿易體制。並指控美方三○一關稅、二三二調查、反補貼調查等措施，違反「世界貿易組織最惠國待遇的要求」、違反「一九九四年年關貿總協定」的最惠國待遇義務和約束稅率義務等，且三○一關稅「無法解決美國的逆差問題」。

「中美平等互利合作、鬥則俱傷」

白皮書表示，中美作為全球前兩大經濟體，經貿交往規模龐大、內涵豐富、「存在分歧是正常的」，而「解決問題和彌合分歧最好的方式是透過平等對話，尋求互利合作」，最後也再度示警稱，「中美合則兩利、鬥則俱傷」。

國務院 美國 關稅

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